Как разместить диван в гостиной: два способа по фэн-шуем

Фэн-шуй часто ассоциируется с искусством размещения, когда мебель влияет на ощущение и поток энергии в пространстве. Когда дело касается дивана, есть два основных варианта, как разместить его в гостиной.

Правильное размещение очень важно, поскольку диван обычно считается главным в гостиной из всей мебели. Туда всегда садятся семья и гости.

За фэн-шуем вы никогда не должны ставить диван напротив окна, прямо перед дверью и напротив кресел. Как правильно разместить его – узнайте дальше.

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У стены

Подобно расположению кровати, идеальное место для дивана за фэн-шуем – у стены. Специалисты объясняют это так, что главная мебель нуждается в должной опоре, а стена может это обеспечить.

Стена должна быть сплошной. То, что с окнами или зеркалом – не подходит, потому что считается, что ослабляет целостность, ослабляет энергию и приближает к потенциальной опасности. По этой причине вам также следует избегать плавающего дивана, расположенного в центре комнаты.

Между диваном и стеной должна быть небольшая щель, обеспечивающая поток воздуха.

Можно разместить диван у стены / Фото Kit Kemp

С видом на дверь

Одним из главных принципов расположения мебели по фэн-шуем является командная позиция, то есть с видом на дверь.

"Диван следует расположить в руководящем положении. Это место, где вы можете видеть дверь, но не на одной линии с ними. Это дает вам чувство безопасности и легкости", – рекомендует эксперт по фэн-шуй Иоганна Августа.

Диван расположен так, что непосредственно видна дверь / Фото Future