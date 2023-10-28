Какой диван поставить в маленькой гостиной, если там мало места

Поиск правильного дивана для маленькой гостиной может показаться головной болью. С одной стороны, вам нужен довольно большой диван, чтоб на нем можно было как следует отдохнуть, а с другой – вы не желаете, чтоб один предмет мебели занимал все место в комнате.

Диваны являются одной из самых больших инвестиций в гостиной, а также предмет мебели, с которым мы физически взаимодействуем больше всего, поэтому крайне важно сделать правильный выбор. На самом деле вариантов компактных вариантов множество, просто выбор зависит от ваших потребностей.

Обратите внимание Инвестиции в недвижимость: как выбрать объект и застройщика

Секционный диван

Также известен как модульный диван. Он состоит из отдельных блоков размером с сиденья, которые можно установить в разных конфигурациях. Г-образный диван со встроенной подставкой для ног является отличным примером, который также хорошо подходит для длинных гостиных, чтобы визуально разделить пространство.

Возможно, вы думаете, что секционные диваны есть только в больших размерах, но компактных вариантов тоже много.

Раскладной диван для небольшой гостиной / Фото Snug

Диван-кровать

Диван-кровать раскладывается, чтобы создать односпальное или двуспальное место для сна. Это отличный вариант для тех, кто не имеет гостевой спальни или сам любит просто засыпать во время просмотра фильма.

Диван для сна темно-кораллового оттенка / Фото Cult Furniture

Двухместный диван

Эти компактные диваны предназначены только для двух людей, но очень удобны и занимают очень мало места. И все же такой вариант подойдет не всем. Тем, кто часто принимает много гостей, двухместный диван будет слишком мал.

Бледо-серый диван Love Seat / Фото Loaf

Диван с местом хранения

Такие диваны имеют поднимающуюся сиденье или подставку для ног, что позволяет хранить вещи под ними. В маленьких гостиных – это просто идеальный вариант, ведь это еще одно дополнительное место, куда можно что-нибудь положить.

Диван, на котором можно хранить вещи / Фото Sofa.com

Диван клик-кляк

Это современное спальное место, усовершенствованная модель дивана-книги. Обычно они не самые удобные из всех типов, поэтому, безусловно, лучшие для случайного использования.

Желтый узорный клик-кляк диван / Фото KD Loves