Дивани є однією з найбільших інвестицій у вітальні, а також предмет меблів, з яким ми фізично взаємодіємо найбільше, тому вкрай важливо зробити правильний вибір. Насправді варіантів компактних варіантів є безліч, просто вибір залежить від ваших потреб.

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Секційний диван

Також відомий як модульний диван. Він складається з окремих блоків розміром з сидіння, які можна встановити в різних конфігураціях. Г-подібний диван із вбудованою підставкою для ніг є чудовим прикладом, який також добре підходить для довгих віталень, щоб візуально розділити простір.

Можливо, ви думаєте, що секційні дивани є лише у великих розмірах, але компактних варіантів теж багато.

Розкладний диван для невеликої вітальні / Фото Snug

Диван-ліжко

Диван-ліжко розкладається, щоб створити односпальне або двоспальне місце для сну. Це чудовий варіант для тих, хто не має гостьової спальні або ж сам любить просто засинати під час перегляду фільму.

Диван для сну темно-коралового відтінку / Фото Cult Furniture

Двомісний диван

Ці компактні дивани призначені тільки для двох людей, але вони дуже зручні та займають дуже мало місця. Та все ж такий варіант підійде не всім. Тим, хто часто приймає багато гостей, двомісний диван буде надто малий.

Блідо-сірий диван Love Seat / Фото Loaf

Диван з місцем для зберігання

Такі дивани мають сидіння або підставку для ніг, яка підіймається, що дозволяє зберігати речі під ними. У маленьких вітальнях – це просто ідеальний варіант, адже це ще одне додаткове місце, куди можна щось покласти.

Диван, у якому можна зберігати речі / Фото Sofa.com

Диван клік-кляк

Це сучасне спальне місце, удосконалена модель дивану-книжки. Зазвичай вони не найзручніші з усіх типів, тому безперечно найкращі для випадкового використання.

Жовтий візерунковий клік-кляк диван / Фото KD Loves