Асимметрия и экологичность: какими будут трендовые интерьеры в 2023 году

Грядущий год обещает много изменений в оформлении интерьеров. На смену минимализму придут яркие оттенки, избыток принтов и причудливые формы.

Некоторые тенденции будущего года, наоборот, являются эволюцией того, что уже сейчас активно используют во время ремонтов. Итак, как стильно вписать в интерьер новые дизайнерские веяния – рассказываем в нашем материале.

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Витражи

В 2023 году дизайнеры все чаще будут отказываться от простоты. Следовательно, в интерьерах будет появляться больше геометрических рисунков, ярких принтов и сочетаний нескольких цветов.

Какие перегородки будут модными в 2023 году / Фото Glas Italia

Активно новый тренд будет проявляться в межкомнатных и душевых перегородках. Дизайнеры предлагают отказаться от однотонных поверхностей и заменить их яркими витражами. Кроме этого, декоративные композиции можно будет встретить в освещении, окнах и дверях.

Асимметричные ковры

В следующем сезоне ожидается настоящий бум на авангардные изделия. Это проявится, в частности, в текстиле. К примеру, среди ковров трендовыми будут асимметричные варианты. И речь не столько об интересных узорах, сколько о неправильной формек изделия.



Пример асимметричного ковра / Фото Baxter

Дизайнеры отмечают, что ковры неправильной формы – это один из самых простых способов обновить интерьер и добавить в него необычную изюминку, не прибегая к ремонту и перестановкам.

Египетские мотивы

Интересно, что впервые максималистский стиль получил распространение в интерьерах после открытия гробницы Тутанхамона в 1922 году. Через 100 лет этот тренд активно возвращается в наши дома.



Египетские мотивы в современном интерьере / Фото Soane Britain

Конечно, египетский стиль не подходит всем, но такие элементы этого тренда как стилизованные узоры, иероглифы, охра, золото и глина могут смело вписаться даже в довольно сдержанный интерьер.

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Сочетание узоров

С нового сезона исчезает необходимость соблюдать лишь одного цвета обоев. Ремикс разных рисунков станет отличным способом создать особый характер помещения.



Сочетание принтов – новый тренд / Фото Susie Atkinson

Дизайнеры отмечают, что в отличие от простых окрашенных стен, сочетание разных принтов может стать удобным способом зонирования помещения, что особенно важно во времена, когда одна комната выполняет несколько функций.

Экологические материалы

Дизайнеры и продолжают работать над интеграцией в жилое пространство экологически безопасных материалов. Ведущими материалами 2023 года, по прогнозам, станет мицелий, из которого изготовляют необычный декор, а также шерсть овец Хардвик.



Люстры из мицелия / Фото Sebastian Cox

В то же время кожевенная промышленность, являющаяся одной из самых вредных для окружающей среды, постепенно уходит в прошлое. Напротив – дизайнеры предлагают веганские альтернативы. Среди них – пиньятекс (заменитель кожи из ананасовых волокон), который все активнее используется для создания аксессуаров и мебели для дома.