От люстры до комплекта мебели: 4 вещи, что портят интерьер прихожей

Дизайн прихожей должен быть удобным и лаконичным. Поэтому, обустраивая это помещение, стоит предусмотреть достаточно систем хранения, а также избегать массивных предметов.

Существует несколько базовых правил, на что прежде всего обратить внимание, обустраивая прихожую, информирует 24 канал. Соблюдайте их, чтобы не испортить интерьер помещения, являющегося "лицом" вашего дома.

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Комплект мебели



Дизайн прихожей: антитренд и тренд / Коллаж 24 канала

Комплекты мебели, особенно сложной формы, шкафы-купе с орнаментами на зеркале и переизбыток открытых боковых полок давно устарели. Сегодня дизайнеры советуют выбрать единую стилистику и совмещать разнообразную мебель между собой.

Дверь от застройщика



Дизайн прихожей: антитренд и тренд / Коллаж 24 канала

Конечно, в дверях от застройщика нет ничего плохого, однако обычно они выбиваются из общей стилистики дома. Если возможности заменить их нет, попробуйте покрасить внешнюю сторону в цвет вашей прихожей.

Большая люстра



Дизайн прихожей: антитренд и тренд / Коллаж 24 канала

Прихожая – небольшое помещение, поэтому большие детали могут нарушить пропорции и зрительно уменьшить высоту потолков.

Для этого помещения лучше выбирать точечное или трековое освещение. Также можно присмотреться к плоским вариантам.

Отсутствие мест для хранения обуви



Практические решения для прихожей / Коллаж 24 канал

Отсутствие громоздких полок действительно удачное решение, чтобы сэкономить пространство. Однако, если у вас много обуви, рано или поздно в прихожей образуется беспорядок. Чтобы эта деталь не портила впечатление, следует предусмотреть удобную систему хранения.