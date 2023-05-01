Что делать, когда ванна маленькая: 6 беспроигрышных советов

Ванная комната это для многих место релакса и приятной рутины. От того, как вы создадите дизайн и дополните его мелочами, зависит атмосфера в комнате.

Размеры этого пространства часто ограничены, ведь как застройщики, так и владельцы квартир побольше площади пытаются "отдать" комнатам. Что делать в такой ситуации, делимся дальше.

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Как увеличить пространство ванной комнаты

Правильный акцент

Вас спасет большое зеркало, которое всегда в маленьких комнатах является беспроигрышным вариантом. Чем больший элемент вы выберете, тем лучше сможете расширить границы комнаты. Обратите внимание на способ монтажа зеркала в стену – это позволяет воплотить уникальный пространственный эффект, и сэкономить несколько сантиметров.

Только закрытое хранение

В маленькой ванночке накопление мелочей на поверхностях будет слишком плохой идеей. Так что на открытых полках или раковине следует хранить только самое необходимое, для всего остального лучше найти место в шкафу или пенале. Это не только позволит постоянно поддерживать порядок в ванной комнате, но и визуально упрощает пространство.



Тщательно продумайте зоны для хранения мелочей / Фото Pexels

Open-space

Это хорошая идея, которая для многих будет сдаваться несколько сложной или дорогой. На самом деле такой эксперимент будет иметь немало преимуществ не только для маленькой ванны, но и целой квартиры. Прием открытого пространства предлагает вместо обычных межкомнатных стен раздвижные перегородки из стекла, в ванной замечательной идеей будут матовые альтернативы. Такое стекло не просвечивается насквозь, одновременно сохраняет и пропускает свет.

Такая идея обеспечит в комнате чувство легкости, а если напротив перегородки к тому же расположить зеркало – чувство безграничного пространства будет постоянно. Для тех, кто не может решиться на такое решение, предлагаем задуматься над монтажом небольших вставок из стеклоблоков. Это позволит придать помещению легкости.

Играем с высотой

Если расширить площадь комнаты никак не удается, визуально играемся с высотой. Прекрасным вариантом будет керамическая плитка в вертикальную полоску. Такая альтернатива позволит несколько "подвинуть" потолок вверх и чувствовать себя более свободными.

Освещение

Заручитесь поддержкой правильно встроенных источников света. Тем, у кого есть пространственные ограничения, лучше всего использовать скрытые светильники. В отличие от люстр они не будут воровать высоту помещения.

Белый цвет

Минимализма следует придерживаться не только при планировании дизайна, но и при выборе цветов. Чистое белое полотно – всегда выигрышный вариант для тех, кто хочет визуально увеличить площадь. К тому же, белый фон дает много пространства для ярких акцентов и креативных идей.