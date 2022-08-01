Изменения будут касаться категорий людей, которыми занимается Министерство по делам ветеранов. Рассказываем, что известно о новых правилах выплат.

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Правительство приняло изменения по обеспечению жильем защитников Украины

Утвержденные правительством изменения касаются ветеранов, получивших инвалидность I – II группы в результате войны среди участников АТО/ООС, защитников-переселенцев, бойцов, участвовавших в боевых действиях на территории других государств и членов их семей.

Многие в 2021 году получили денежную компенсацию для приобретения жилья. Однако из-за полномасштабного наступления россии, активных боевых действий или временной оккупации были вынуждены уехать в другие области Украины. Всего в 2021 году новое жилье получили 654 ветерана и члены их семей на общую сумму 910 миллионов 161 тысяч гривен по четырем бюджетным программам.

Важно, что ранее жилье предоставлялось только по месту регистрации места жительства. С 1 августа, благодаря принятым изменениям, защитники Украины смогут приобрести жилье по новому месту жительства в любом регионе Украины, где не ведутся боевые действия.

Среди других новшеств – продление срока, в течение которого можно использовать денежную компенсацию. Если до принятых изменений ветераны должны были вложиться в недвижимость в течение года с момента получения средств, теперь выплата на приобретение жилья будет храниться на специальном счете несколько дольше. Но, подчеркивают в правительстве, не более 6 месяцев после отмены военного положения.

Кроме того, утвержденные Кабмином нововведения предполагают применение единого коэффициента 1,5 для увеличения опосредованной стоимости жилья для всех получателей денежной компенсации.

Министр по делам ветеранов Украины Юлия Лапутина подчеркнула, что такие шаги говорят о том, что даже в условиях полномасштабной войны государство держит в фокусе ветеранскую политику.

Мы понимаем, что у государства есть помощь с жильем семьям – ВПЛ наших воинов, которые ценой собственной жизни и здоровья защищают Украину от врага. Благодарю всех членов Правительства за поддержку этих действительно важных изменений. Минветеранов и дальше будет делать все возможное, чтобы украинские защитники и защитницы были обеспечены жильем,

– подчеркнула она.

Напомним, "Укрфинжилье" представило банкам новую государственную льготную ипотечную программу "Украинская мечта", которую планируют запустить в октябре 2022 года. Условия кредитования значительно отличаются от предыдущей государственной программы "Доступное жилье". В частности, процентная ставка для военных составит 0%.