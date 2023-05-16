До и после впечатляет: этот столетний дом трудно узнать после реконструкции

В 2010 году супруги приобрели 101-летнее здание и начали масштабную реконструкцию. Если взглянуть на то, что было до, то сразу можно понять, насколько это был тяжелый и длительный ремонт.

Дом расположен в престижном пригороде Брайтона. Он вмещает четыре спальни и занимает площадь 810 квадратов. Всего в 10 минутах ходьбы от дома расположен пляж Холловэй Бенд.

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Старый дом превратили в роскошное жилье

Супруг отремонтировали старинные элементы, такие как передняя веранда, световые окна и оригинальные кирпичные камины. Кроме того, они расширили первый этаж и добавили второй этаж. Также они обустроили террасу с видом на бассейн и пышные сады.

Мы обновили такие старинные элементы, как веранда, но добавили современную стеклянную надстройку сзади. Это совсем не похоже на то, что было. Когда мы купили его, это были джунгли. Оно было заросшее… во дворе росли огромные деревья. Мы полностью снесли дом и бассейн, положили новую плитку и сантехнику.

– рассказала владелица.

Вид дома к реконструкции / Фото Realestate

Когда в 2011 году у пары родилась дочь, они вместе переехали в новый дом. То есть основную часть работ выполнили через год. Небольшие обновления владельцы производили еще в течение многих лет.

Дом после ремонта / Фото Realestate

"Это настоящий дом развлечений, у нас действительно красивое барбекю под открытым небом, а дети всегда в бассейне. Прекрасно, что они росли в этом доме", - сказала владелица.

На первом этаже есть гостиная, домашний офис, просторная спальня с гардеробной и роскошной ванной комнатой.

Интерьер дома очень стильный и современный / Фото Realestate

На верхнем этаже оборудованы еще три спальни со встроенными шкафами, гостиная, учебная зона, семейная ванная комната и чердак.

Семья решила продать дом, ведь сейчас работает над реконструкцией еще одного жилья. До начала аукциона ориентировочная цена составляет 4,5 – 4,95 миллиона долларов.