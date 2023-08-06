Идеальное сочетание прошлого и настоящего: дом с историческими прелестями ищет нового владельца

На первый взгляд это классический антиквариат 1830-х годов. Однако интерьер дома "рассказывает" другую, современную историю.

Дом с историческими и современными деталями расположен в Кеннебанкпорте, штат Мэн. Его продают за 2,6 миллиона долларов.

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Классический дом с современным интерьером

Жилая площадь дома составляет 295 квадратных метров. Это обновленное и расширенное жилье с тремя спальнями. Несмотря на ремонт, владельцы сохранили многие исторические детали.

"Сохранилась подлинность 1800-х годов, с ее внешним видом и ощущением. В задней части дома есть переходная комната, где владельцы начинают вводить некоторые современные элементы, среди которых панорамные окна и современные светильники", – рассказывает агент по листингу Морин Делео.

Современная кухня является центром дома с винтажным дизайном, столешницей из мыльного камня и высококачественной техникой.

В интерьере сохранили много оригинальных деталей, удачно соединив их с современными / Фото Realtor

Каждая из трех спален имеет мраморную ванную комнату. А в просторном первом номере есть кухня в европейском стиле и собственная прачечная.

Многие покупатели сейчас ищут что-то отличное от типичного колониального стиля региона. Поэтому это жилье заинтересовало многих.

"Мне выпала честь продавать несколько чрезвычайных домов, но эта собственность настолько уникальна – она действительно единственная в своем роде", – говорит Делео.

Агент считает, что следующий владелец будет использовать это место как второй дом, что достаточно типично для Кеннебанкпорта – курортного города, известного своими вторичными домами.