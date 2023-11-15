Капсула времени: загляните в дом с роскошным дизайном 1950-х годов, который никто не обновлял

Прекрасный дом в Айова-Сити создан по культовым проектам известного американского архитектора Фрэнка Ллойда Райта. Его построили еще в 1959 году, но он до сих пор в отличном и нетронутым состоянии.

Дом с необычной крышей является национальным историческим местом. "Капсулу времени" решили продать за 650 тысяч долларов США. Это довольно хорошая цена, учитывающая стоимость жилья.

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Прекрасный дом с дизайном в стиле роскошного ретро.

Это не просто жилье, а настоящая архитектурная жемчужина. Внутри есть три основные спальни, соединенные шестиугольной лестницей с открытым подъемом. Таким образом, в доме нет комнат с квадратными углами, все они – треугольные. Даже душевые – это равносторонние треугольники.

На основном этаже обустроены фойе, гостиная, обеденная зона и кухня. Также есть основная спальня с ванной комнатой, две дополнительные спальни и ванная для гостей. Общая жилая площадь – 225 квадратных метров.

Особый интерьер 1950-х годов / Фото Realtor

Низкие крыши, открытые жилые зоны и использование камня, дерева и других природных материалов в дизайне – это черты индивидуального стиля Фрэнка Ллойда Райта. Эти, казалось бы, незначительные детали придают особый шарм ретродизайну.

Дом расположен на участке площадью почти 1 гектар, который тоже входит в стоимость. На дворе есть бассейн, гидромассажная ванна и зона отдыха. Кто любит старомодный, но уютный интерьер, может смело покупать этот дом.