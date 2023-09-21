Дом, которого никто не касался с 1970-х годов: как выглядит уникальное ретро жилье
Источник:Mirror
Благодаря кухонной столешнице Formica и ковру с ярким узором можно сразу понять, что этот дом давно не обновлялся. Более того, он, вероятно, был неприкосновен с 1970-х годов.
Внешне это жилье в Йетле, Хэмпшир, является скромным и обычным семейным домом. Сейчас он продается за 450 тысяч фунтов стерлингов.
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"Капсула времени"
Ретродом действительно нуждается в определенном обновлении, потому что в последний раз это делали 50 лет назад. Однако такая "остановка во времени" сейчас привлекает внимание всех поклонников атмосферы 70-х годов.
На фотографиях видны оранжевые шторы, висящие на окнах столовой, и геометрические ковры, укрывающие пол. Старомодная мебель из твердого дуба тоже указывает на неприкосновенность на протяжении многих лет.
Интерьер в стиле ретро / Фото Jam Press
В столовой деревянная потолочная обшивка сочетается с темным дубовым обеденным столом – классическим предметом мебели того времени. В соседней комнате даже стена полностью сделана из пробковой плитки.
В объявлении указано: "Этот просторный дом с четырьмя спальнями имеет три гостиных и цельных гаража. Недвижимость предлагает новому покупателю возможность оставить в ней собственный след, поскольку она требует определенного обновления"
Перед домом есть паркинг, а сзади посажен зрелый сад.