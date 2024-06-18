Что Деми Мур выбрала для стен своего дома: это однозначно тренд 2024 года

Внешний вид дома имеет очень важное значение. Он производит первое впечатление о жилье еще до того, как все зайдут внутрь. Деми Мур, очевидно, об этом думала, ведь ее дом имеет особый тип облицовки стен.

Внешний вид дома Деми Мур балансирует между красотой и современностью. Такого эффекта актриса достигла не с помощью краски, которую можно увидеть повсюду. Она выбрала дерево.

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Какую отделку Деми Мур выбрала для экстерьера

Современный дом актрисы обшит натуральным мореным деревом. Древесина выровнена горизонтально по всему дому с пространством между досками. Такой способ отделки создал сдержанный, почти скандинавский вид.

Теплый, золотистый оттенок древесины идеально контрастирует с зеленью, окружающей дом, и холодным, серым на внутреннем дворике.

Актриса возле своего дома: смотрите видео

Дизайнеры говорят, что внешний вид дома Деми Мур из натурального тонированного дерева является отличной альтернативой краске. Во-первых, внешняя облицовка сразу поражает визуально.

Это придает внешнему виду богатой элегантности, глубины и серьезности, чего нельзя достичь с другими материалами, например с камень или краска. И это сама по себе естественная красота,

– говорит архитектор из Нью-Йорка Кармен Ларах.

Еще важнее, что выбор деревянной облицовки выходит за рамки эстетики, потому что это также о долговечность.

Архитектор добавляет: "Одним из преимуществ дерева является его долговечность, которая при условии надлежащего ухода может выдерживать различные погоду лучше, чем краска или любой другой материал. Это экологически чистый вариант, поскольку дерево не выделяет вредных веществ во время производственного процесса. А еще натуральная древесина обеспечивает превосходную теплоизоляцию, минимизируя потери тепла, что делает дом более энергоэффективным".

Эксперты говорят, что все чаще видят древесину на внешних стенах современных домов. Они прогнозируют, что тип облицовки, как у Деми Мур, будет доминировать в тенденциях этого года.