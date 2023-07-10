Жилье построили еще в 1890 году, но он уже долго не появлялся на рынке. Дом продают впервые за более чем 30 лет.

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"Электрический" дом творческой личности

В помещении есть два этажа и терраса. За классическим кирпичным фасадом скрывается много оригинального и интересного. В каждой комнате много произведений искусства и предметов коллекционирования, которые придают его деревенскому шарму.

В гостиной, как и во многих других комнатах, сохранились непокрытые кирпичные стены. Они выглядят эффектно на фоне акцентной стены цвета электрик и оригинального камина.

Особое помещение с ярким интерьером / Фото Jellis Craig

В гостиную примыкает солнечная кухня со старинными деревянными шкафами, которые создают ощущение деревенского фермерского дома, а также обеденная зона с яркими оранжевыми стенами. Под лестницей расположен люк, ведущий к скрытому подвалу, который можно использовать как амбар или хранилище для вина.

Рассматривая интерьер, вы можете сразу заметить, что он особенный. Возникает чувство, будто каждый уголок имеет свою историю. На втором этаже есть две спальни и ванная.

Примерная стоимость недвижимости составляет от 2,3 до 2,5 миллиона долларов накануне аукциона 29 июля.