Дом, где проходили первые репетиции The Beatles, выставили на аукцион

Дом, где прошло детство гитариста Джорджа Харрисона, выставлен на аукцион. Показы для потенциальных покупателей будут проводиться только 2 недели.

Рассказываем об истории дома и его связи с The Beatles. А также – какую сумму запросили за легендарную ливерпульскую недвижимость.

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Дом, где The Beatles провели первые репетиции

Район в котором расположено здание / Фото New York Post

Расположенное в пригороде Ливерпуля, здание использовалось как основное место для репетиций The Beatles в конце 1950-х годов.

Харрисон и его семья переехали сюда в 1949 году, когда ему было всего 6 лет. Семья жила в этом доме до 1962 года, пока Харрисону не исполнилось 18 лет.

Задний двор / Фото New York Post

Согласно информации на сайте, где выставлено объявление о продаже, в доме есть три спальни. Со времен жизни Харрисона здесь добавилась прихожая, гостиная, совмещенная кухня со столовой, а также задний двор. В объявлении отмечено, что ряд деталей по этому адресу остался нетронутым, это, в частности, ванна, раковина, вешалки в шкафах, межкомнатные двери и декор.

Аукционный сайт отмечает, что просмотр возможен только по предварительной записи. Чтобы увидеть квартиру у потенциальных покупателей будет всего лишь 2 недели перед аукционом. Ставки принимаются онлайн до 30 ноября.

Стартовая цена – 160 000 фунтов стерлингов (215 000 долларов).

Дом, где прошло детство Джорджа Харрисона, выставлен на продажу – Видео с канала Omega Auctions

Одним из условий продажи является запрет на организацию музея или другой туристической достопримечательности в пределах дома.