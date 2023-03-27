Вилла Альдо Гуччи появилась на рынке: за сколько продают знаменитый дом

В Северном Риме находится вилла, которую когда-то построил сын основателя династии Гуччи – Альдо. Сейчас недвижимость продают за большую сумму.

Дом продают два внука Альдо Гуччи за 15 миллионов евро. Агент по листингу говорит, что дом оригинален. Семья ничего не изменила даже во время ремонта.

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Дом семьи Гуччи

В доме есть четыре этажа, на которых размещаются семь спален. Подниматься и спускаться можно с помощью лифта.

С мансарды и террасы на крыше виллы открывается широкий вид на Ватикан, площадь Пьяцца-дель-Пополо, ее церкви и титанический и "Алтарь Отечества".

Культурная эстетика звездной власти все еще заметна в вилле спустя 33 года после смерти Альдо Гуччи. Здесь есть антикварная мебель, хрустальные люстры, рояль из палисандрового дерева, картины 17 века и другое. Большинство мебели доступны для приобретения по договоренности.

Дом окрашен в светло-персиковый цвет с белой отделкой. На первом этаже размещены приемная, салон, столовая, кабинет и гостевой санузел. В гостиной и столовой установлены резные мраморные камины.

Известный дом Альдо Гуччи / Фото Building Heritage

Основная спальня включает балкон, гардеробную и ванную комнату, украшенную розовым мрамором, площадью около 35 квадратных метров. В некоторых ванных комнатах есть каррарский мрамор и раковины на подставке.

Кухня расположена на уровне сада, в нее можно попасть через гараж виллы. На территории есть дополнительная крытая стоянка. На уровне сада также есть прачечная, спальня для персонала и дополнительная комната, ванная комната и игровая комната с камином.

Полы в доме либо из белого мрамора, либо из паркета. Крыша виллы облицованна терракотовой плиткой во французском стиле.

Что известно об Альдо Гучче

Альдо Гуччи способствовал расширению бренда Gucci на протяжении более трех десятилетий. Он работал в должности главы компании с 1953 по 1986 год.

Под его требовательным руководством магазины Gucci стали звездными местами, куда часто приезжали принцесса Монако и герцог Виндзорский, а также актрисы Бэтт Дэвис, Кэтрин Хепберн и бывшая первая леди США Жаклин Кеннеди.