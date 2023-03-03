Дом на склоне горы: сколько стоит жилье с невероятным видом

В Калифорнии выставили на продажу дом, который находится на холме. Оттуда открывается потрясающий вид на горы и океан.

Нигде нет такого пейзажа, как в районе Ривьеры. Это один из самых старых и эксклюзивных анклавов на склонах города, известный своей окружающей природной красотой.

Здесь и продается здание на вершине холма по адресу 20 Camino Alto. Находясь даже внутри дома, можно увидеть океан, нормандские острова и горы Санта-Инес.

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Чем привлекает дом

Где еще вы увидите дом, где практически из каждой комнаты открывается пейзаж, включая стиральную,

– говорит агент Бет Слифирски.

Дом в испанском стиле завершили совсем недавно. Дом имеет четыре спальни и пять ванных комнат на 370 квадратных метров.

Открытый план этажа в гостиной и столовой позволяет насладиться природой. Отдельная ванная комната с мраморным полом и стенами включает в себя душ для двоих и роскошную ванную рядом с большим окном.

Дом на холме с невероятными видами / Фото Elevated Horizon

Кроме того, есть комната для приготовления барбекю, тренажерный зал и домашний кинотеатр, винная комната с контролем температуры, которая вмещает более 600 бутылок вина, небольшой бар, бассейн и гидромассажная ванна.

Среди дополнительных удобств – две зарядные станции Tesla, камера безопасности, система полива и подогрев полов. Недвижимость продается за 8,499 миллионов долларов.