Красиво как на картинке: сразу видно, что этот дом спроектировал художник

Спроектированный художником, живописный дом расположен всего в нескольких километрах от центра города Таос, штат Нью-Мексико. Но на вид кажется, что это как отдельный мир где-то в сельской местности.

К собственности принадлежит не только дом, а четыре арендованных коттеджа, хозяйственные постройки и большая территория с пышными садами. Все продают по цене 1,259 млн долларов.

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Великолепный комплекс с пассивным доходом

Главное жилье спроектировал в 1980 году Малкольм Браун – послевоенный современный художник. В 2003 году его дети достроили несколько гостевых коттеджей и хозяйственных построек. В общей сложности комплекс предлагает более 280 квадратных метров жилой площади.

"Нынешние владельцы владеют им чуть больше 20 лет. Они получают примерно 60 тысяч долларов в год от аренды – это очень популярное место", – говорит агент по листингу Джон Джонстон.

Арендованные коттеджи / Фото Realtor

С крыши главного дома открывается 360-градусный вид на Таос и окрестные горы Сангре-де-Кристо. Основное жилье вмещает восемь спален.

Атмосферная деревянная спальня / Фото Realtor

"В домах царит комфортная атмосфера, которую трудно оценить, но она вполне реальна. Здесь нужно побывать, чтобы почувствовать ее. Это действительно уникальный комплекс – где еще можно найти дом с настоящим вороньим гнездом?" – делится Джонстон.

Уютный интерьер гостиной / Фото Realtor