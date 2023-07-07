До власності належить не лише будинок, а чотири орендовані котеджі, господарські будівлі та велика територія з пишними садами. Усе продають за ціною 1 259 000 доларів.

Зверніть увагу Місце для людей, які прагнуть більшого: КН РІЕЛ розпочала продаж квартир у ЖК Maxima Residence

Чарівний комплекс з пасивним доходом

Головне житло спроєктував у 1980 році Малкольм Браун – післявоєнний сучасний художник. У 2003 році його діти добудували кілька гостьових котеджів і господарських будівель. Загалом комплекс пропонує понад 280 квадратних метрів житлової площі.

"Нинішні власники володіють ним трохи більше ніж 20 років. Вони отримують приблизно 60 тисяч доларів на рік від оренди – це дуже популярне місце", – каже агент з лістингу Джон Джонстон.

Орендовані котеджі / Фото Realtor

З даху головного будинку відкривається 360-градусний краєвид на Таос і навколишні гори Сангре-де-Крісто. Основне житло вміщує аж вісім спалень.

Атмосферна дерев'яна спальня / Фото Realtor

"В будинках панує комфортна атмосфера, яку важко оцінити, але вона цілком реальна. Тут потрібно побувати, щоб відчути її. Це справді унікальний комплекс – де ще можна знайти будинок зі справжнім воронячим гніздом?" – ділиться Джонстон.

Затишний інтер'єр вітальні / Фото Realtor