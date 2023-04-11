Загляните за вдохновением: как выглядит красочный дом художника в пустыне

В пустыне Нью-Мексико продают красочный дом художника. Это не жилье, а настоящая художественная резиденция.

Четыре спальни, 11 акров и менее 30 минут до центра Санта-Фе – это именно то, что понравится следующим владельцам этого мечтательного дома. Недвижимость появилась на рынке за 1,7 миллиона долларов.

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Рай для творческих людей

В доме есть все, что может пригодиться творческому типу людей. В первую очередь – стильный и красочный интерьер. Кроме основного жилья здесь еще есть гостевой домик и специальная студия. Художественная жизнь.

Отдельное здание с двумя спальнями и тремя ванными комнатами построили в 2021 году. Он оборудован всеми современными элементами, а также уникальным архитектурным шармом.

Гостиная в главном доме / Фото Realtor

Там действительно крутой двусторонний камин и отдельная мастерская художника – бывший владелец был плодотворным художником,

– объясняет агент по листингу Дэвид Фрис.

Дом имеет прямой доступ к национальному лесу и Дикой природы Пекос. Территория расположена прямо за углом. Это станет особым отдыхом для тех, кто хочет выбраться в мир природы.

Красочный интерьер в каждом уголке / Фото Realtor

"Собственность имеет удивительную связь с природой. Там есть ручей со тропами, природный источник и множество красивых каменных выступлений", – говорит Фрис.