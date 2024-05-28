В 2018 году предыдущие владельцы сделали капитальный ремонт, поэтому изнутри дом не узнать. Известно, что там есть пять спален и шесть ванных комнат.

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Не та картинка, которую помнят зрители

Покупателям предлагают роскошное фойе с дровяным камином, просторные спальни с гардеробными, собственный спортзал, кинотеатр, отапливаемый гараж и тому подобное. Однако интерьер теперь не слишком атмосферный, а такой, как в большинстве современных домов.

До и после ремонта в коридоре / Фото 20th Century Fox, Kurt Cichowski

Это редкая возможность стать владельцем одной из самых знаковых кинорезиденций в американской поп-культуре и создать незабываемые воспоминания в его культовых стенах,

– пишут в объявлении.

Кстати, большинство сцен в первой части на самом деле снимали в школьном спортзале неподалеку, а этот особняк служил экстерьером.

Теперь интерьер полностью новый / Фото 20th Century Fox, Kurt Cichowski

Все же некоторые эпизоды снимали в доме. Хоть ремонт новый, по планировке можно узнать коридор и лестничную площадку.