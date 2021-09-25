Дом из фильма ужасов выставили на продажу: сколько стоит жуткая недвижимость

В 2019 году недвижимость приобрели Дженн и Кори Хайнцен. Однако на этой неделе пара объявила, что пришло время передать эстафету "исследования паранормального" следующим жильцам.

Дом, стоимостью 1,2 миллиона долларов – это уникальное место, которое вдохновило сценаристов на создание фильма "Заклятие". Однако продавцы отмечают, что дом в оригинальном фильме – только реконструкция этого помещения.

Интересно Что нужно знать, обустраивая однокомнатную квартиру: практические советы известного девелопера

Двухэтажный дом площадью 288 квадратных метров датируется 1836 годом.

Легенды, связанные с домом

Фасад дома / Фото New York Post

Деревянная кухня / Фото New York Post

Одна из трех спален / Фото New York Post

Кэролин и Роджер Перон вместе со своими 5 дочерьми переехали в этот дом и заметили паранормальные явления. Старшая дочь обнаружила, что продавец недвижимости не рассказал им историю убийств, самоубийств и изнасилований в этом помещении. С тех пор семья занялась изучением вопроса. Так, в 1973 году Перроны пригласили в дом исследователей паранормальных явлений Эда и Лоррейн Уоррен. Именно последние популяризировали легенду, которая и легла в сюжет фильма ужасов.

Сегодняшние владельцы

Гостиная с камином / Фото New York Post

Ванная в доме / Фото New York Post

Как сообщают владельцы дома Дженн и Кори Хайнз в интервью The Wall Street Journal, они встречались с духами, которые находились в старом доме. Купив его за 439 000 долларов в 2019 году, пара прожила 4 месяца в одной комнате на первом этаже, чтобы "проявить уважение к духам" и "позволить им привыкнуть к новым жителей".

Что есть в жутком доме

Домашняя библиотека / Фото New York Post

Кроме внимания фанатов паранормального, потенциальным покупателям предлагают 3 спальни, гостинную с камином, кроме того, в доме много атрибутов, связанных с фильмом ужасов, например, постеры и кукла на стуле.

Некоторые предметы отсылают к истории фильма / Фото New York Post

Постеры на одной из стен / Фото New York Post