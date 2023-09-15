"Шедевр минимализма": как выглядит дом из переработанных транспортных контейнеров

Это минималистическое жилье в Марфе, Техас, сделан из двух транспортных контейнеров. Внешне оно не слишком привлекательное, однако интерьер уютный.

Дом площадью 87 квадратных метров продается за 525 тысяч долларов. "Это действительно фантастическая недвижимость, и виды невероятные – одни из лучших в городе", – говорит агент по листингу Мэри Фарли.

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Необычный дом из транспортных контейнеров

Нижний контейнер вмещает кухню, гостиную, спальню и ванную. Во втором контейнере расположена еще одна спальня и ванная.

"Мне нравится, как все начинается с такого грубого экстерьера с контейнерами, а продолжается очень спокойным, красивым интерьером с великолепной планировкой и красиво оформленным пространством", – рассказывает Мэри.

Уютный интерьер, который удивит многих / Фото Mary Farley

Металлическая конструкция переработанных транспортных контейнеров является частью дизайна. "Креативный владелец использовал контейнер для межкомнатных дверей, задней панели и шторной конструкции", – добавляет агент.

Транспортные контейнеры – не единственный интересный элемент используемого дома. Большие окна от пола до потолка на первом этаже раньше были в небоскребе из Денвера.

Дом расположен на трех участках и был завершен в 2015 году. Некоторое время он являлся основным местом жительства продавца. Однако в последнее время жилье сдавали в аренду для отдыха.

Недвижимость не требует особого обслуживания, и там все относительно ново. К тому же домик расположен в безлюдном месте, в пустыне. Именно поэтому он привлекает людей, просто желающих отдохнуть от городского шума.