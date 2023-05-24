Редкое зрелище: в США продают дом-коробку с бассейном среди леса

В Уотер-Милле, штат Нью-Йорк продают уникальный дом под названием Sky Box. Это помещение в форме коробки с панорамными окнами среди леса.

Кроме основного жилья, есть еще гостевой дом и бассейн на улице. Все это продают первые владельцы за 4,5 миллиона долларов.

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Дом редкой формы имеет террасу на крыше

Дом построили в 2006 году, а уже через год его представили в журнале New York Times Style Magazine.

Главная гостиная / Фото Corcoran

Главное здание расположено на самой высокой вершине территории. Он является центром комплекса площадью 6,7 гектара, в который входит гостевой дом, теннисный корт, отдельный гараж и павильон у бассейна. В общей сложности в доме шесть спален и шесть ванных комнат.

Гостевой домик / Фото Corcoran

Панорамные окна дома оснащены моторизованными шторами. На крыше есть небольшой бар и впечатляющие виды.

Гостевой дом вмещает три спальни и три ванные комнаты. Снаружи есть сталебетонный павильон с бассейном с подогревом, спа, обеденной зоной и костром.

Бассейн под открытым небом / Фото Corcoran