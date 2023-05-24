Окрім основного житла, є ще гостьове помешкання та басейн надворі. Усе це продають перші власники за 4,5 мільйона доларів.

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Дім рідкісної форми має терасу на даху

Дім збудували в 2006 році, а вже через рік його презентували в журналі New York Times Style Magazine.

Головна вітальня / Фото Corcoran

Головний будинок розташований на найвищій вершині території. Він є центром комплексу площею 6,7 гектара, до якого входить гостьовий будинок, тенісний корт, окремий гараж і павільйон біля басейну. Загалом у будинку шість спалень і шість ванних кімнат.

Гостьовий будиночок / Фото Corcoran

Панорамні вікна в будинку оснащені моторизованими шторами. На даху є невеликий бар і вражаючі краєвиди.

Гостьовий будинок вміщує три спальні та три ванні кімнати. Зовні є сталебетонний павільйон з басейном з підігрівом, спа, обідньою зоною та вогнищем.

Басейн просто неба / Фото Corcoran