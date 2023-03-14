В Сан-Франциско продают дом, где снимали известный комедийный фильм

Все поклонники принцесс Disney могут заглянуть в дом мечты. Там снимали одну популярную комедию, которую они точно видели.

Неоклассический средиземноморский особняк был местом для съемок фильма "Дневники принцессы" с Энн Гетевей и Джулия Эндрюс в главных ролях. Теперь его продают за 8,9 миллиона долларов.

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Здесь снимали "Дневники принцессы"

В фильме этот дом был местом придуманной школы, которую посещала принцесса Мия до того, как ее настоящую личность разоблачили.

Территория вокруг дома непревзойденна, поэтому съемки происходили именно здесь не случайно. Резиденция открывает непревзойденный вид на залив, город и лес, что является настоящей редкостью.



С балкона открываются невероятные виды / Фото Realtor

Владельцы дома приобрели недвижимость за 5,7 миллиона долларов в 2009 году. Их дочь была поклонницей "Дневников принцессы".

Что внутри

Особняк площадью более 420 квадратных метров имеет четыре спальни и три ванны. В каждой комнате есть панорамные окна.

Интерьер дома в неоклассическом стиле / Фото Realtor

Дом вмещает элегантную гостиную, ведущую к официальной столовой и обновленной кухне с уголком для завтрака. Среди других удобств – медиакомната, тренажерный зал и роскошный сад на крыше.