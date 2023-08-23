Трудно поверить: когда-то этот невероятный дом был обычной школой

В престижном районе Порт-Дугласа продают волшебное здание в частном месте. Трудно поверить, что раньше это было просто здание школы.

Оригинальную школу Порт-Дугласа построили год спустя после основания городка и открыли 11 ноября 1879 года. Известно, что поначалу там учились 55 детей. Впоследствии, в 1989 году, школу капитально отремонтировали и переоборудовали в дом площадью 1181 квадратный метр.

Обратите внимание Инфраструктура и планирование: на что обратить внимание при покупке дома в новостройке

Дом использовали даже как художественную галерею

В этом же году добавили две новые спальни, а оригинальную северную веранду возобновили уже в 2018 году. В доме организовывали многие мероприятия.

Его использовали в качестве художественной галереи и места проведения известной школы кулинарного мастерства School House International Master Chef. В то время жилье было частным домом и кафе.



Гостиная с интересными деталями / Фото Supplied

"Это достопримечательность исключительного характера", – говорит агент по недвижимости Тони Солтис, занимающийся продажей дома.

Кроме спален, в доме есть кухня, а также гостиная и столовая, имеющие свои заметные особенности – пятиметровый потолок и французские двери. Оттуда можно попасть на веранду шириной 3 метра.

Светлая и просторная кухня / Фото Supplied

Дом расположен на высоком, но уютном месте среди пышных садов. До пляжа идти всего несколько минут. Агент по недвижимости рассказал, что вместе с домом есть разрешение на строительство трех дополнительных помещений для гостей.