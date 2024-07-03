Цену снижали 6 раз: почему этот дом с хорошим ремонтом никак не могут продать

Большой дом с современным интерьером в Северной Калифорнии не могут продать уже несколько месяцев. Владельцы уже шесть раз снижали цену, но покупателя так и нет.

Дом с тремя спальнями и двумя ванными комнатами в 2022 году подарили участнице телерозыгрыша. Но она довольно быстро его продала. Нынешним владельцам это не удается.

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Почему красивый дом никто не хочет покупать

Дом в стиле хай-тек на самом деле прекрасный, с большой кухней, отдельной комнатой для отдыха, бассейном, душем под открытым небом.

Главная спальня на первом этаже выходит на задний двор, что "добавляет еще один уровень роскоши". В ванных комнатах есть интеллектуальная душевая система, которая даже воспроизводит музыку.

Особый дизайн, вдохновленный природой и искусством / Фото NCRMLS

Под открытым небом, кроме бассейна, есть замечательная зона отдыха со скрытым телевизором, который поднимается, опускается и вращается на 360 градусов.

Почему же такой красивый дом с "умными технологиями" никто не хочет покупать? Дело в том, что покупатели поставили слишком высокую цену – 1,4 миллиона долларов. И хоть они ее снижали, это было довольно скромно – от 5 000 до 20 000 долларов.

В районе, где расположен дом, средняя стоимость квадратного фута составляет 276 долларов. А квадрат этого дома стоит 471 доллар.