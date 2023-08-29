Просто прекрасный: загляните в волшебный дом в курортном стиле, который восстанавливали 10 лет
Источник:Realestate
В прибрежном городке Норт-Хейвена продают волшебный дом 80-х. Еще 10 лет назад он был в ужасном состоянии, но сейчас просто невероятный.
Недвижимость по адресу Ellaway Ave, 14, появилась в продаже по ориентировочной цене от 1,1 до 1,2 миллиона долларов. Владелец Марк и его жена приобрели жилье в 2009 году и решили вложить все свои силы.
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Особый дом с "вторым дыханием"
Марк рассказал, что ему в целом нравятся старые архитектурные места 80-х годов. А это здание в Норт-Хейвене его вообще поразило.
"Мне понравилась уникальность этого места. Он был в ужасном состоянии и устаревшим, и я искал проект, поэтому мы купили его и приступили к работе – и примерно через 10 лет мы закончили. Это была большая работа", – поделился Марк.
Владельцы хотели создать современную атмосферу, в то же время сохраняя некоторые оригинальные детали. К примеру, они сделали акцент на старинном центральном атриуме, лишь немного обновив его.
Светлый и современный интерьер / Фото Realestate
Всего в доме есть четыре спальни, несколько развлекательных зон и жилая комната открытой планировки. Задний двор создан в курортном, тропическом стиле.
Владельцы решили продать дом, потому что их дети выросли и живут отдельно. А сами они не нуждаются в столь большой жилой площади.