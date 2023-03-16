Жизнь на краю скалы: какая угроза постоянно преследует жителей английской деревни

Жители английской деревни Гемсби не могут спокойно жить. Их дома рушатся на глазах.

65-летний Лэнс Мартин рассказывает, что потерял 40 метров земли у своего дома. Все из-за эрозии. Сейчас его дом расположен всего в 1 метре от края скалы.

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Местные теряют жилье из-за эрозии

Мужчина вынужден второй раз перемещать свой дом, чтобы он не упал со скалы. Только за минувшие выходные Лэнс Мартин потерял четыре метра земли.

На этой неделе он снова оттащит жилье еще на 40 метров с помощью трактора. В последний раз жителям села угрожал 3,5-метровый приток. Люди боятся, потому что не знают, чего ждать дальше.

В настоящее время три дома в Гемсби снесли из-за угрозы общественной безопасности. Лэнс говорит: "Среди соседей царит чувство отчаяния. Я еще улыбаюсь. Я еще не сломался. Я продолжаю это делать, потому что некого обвинять, нужно просто принять это и двигайся".



Ленс Мартин перемещает дом по нескольку раз / Фото SWNS

Согласно исследованиям экспертов, пройдет около 40 лет, прежде чем скалы достигнут к дому Лэнса Мартина. Но на самом деле им остался всего 1 метр.



Дом уже у края скалы / Фото SWNS

Благотворительная организация, владеющая землей, предлагает жителям территорию на противоположной стороне дороги бесплатно. Для этого нужно самостоятельно переместить свой дом.