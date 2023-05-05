Легенда комедийного кино продает свой дом: сколько он стоит и как выглядит

Приобрести старинный дом и дать ему новую стильную жизнь решила эта звездная пара и им это удалось на все сто.

Известный комик Питер Бернер со своей женой решил перебраться на восток Сиднея, поэтому их элитная недвижимость появилась на рынке и ищет новых владельцев.

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Как выглядит и сколько стоит дом комика

В прошлом году пара продала свой большой семейный дом за 5 711 000 долларов. Здесь же они потратили 3,83 миллиона долларов в Рэндвике на куда более старое сооружение. Следовательно, в собственности семьи оказался дом 1880-х годов, который предыдущие владельцы приобрели за 3,2 миллиона долларов еще в 2016. Здание было полностью отреставрировано и создано в лучших традициях изысканного современного дизайна.



Комик Питер Бернер / Фото peterberner.com

Внутри особняк перепланировали, поэтому на 215 квадратных метрах появилась стильная кухня, четыре спальни, большая терраса, ландшафтные сады и пруд. Здесь же и зона барбекю для проведения домашних вечеров.



Одна из комнат дома / Фото Realestate



Кухня в старинном особняке / Фото Realestate



Ванная комната элитного дома / Фото Realestate



Спальня со старинными мотивами / Фото Realestate

Бернеры уже не в первый раз меняют место жительства, до этого они жили в элитном Merriment в Куге, построенном еще в 1920-х годах. Стоил он звездной семье 5 711 000 долларов. За свою длительную карьеру, которую начал стендап-комик в 1988 году, Питер Бернер успел добиться немалого финансового успеха.

Сейчас он пользуется едва ли не самым большим спросом среди корпоративных исполнителей Австралии и представил новостной комедийный телесериал "Команда B" с Питером Бернером на Sky News Live.