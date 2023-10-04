Дом, который встречает прибой: жилье мечты появилось на рынке Калифорнии

Это не дом, а просто мечта в Энсинитасе. Он расположен на вершине обрыва, над прибоем, всего в нескольких шагах от океана.

Дом с тремя спальнями был построен еще в 1963 году. Это настоящий тайник от мира и возможность хорошо провести отпуск. Жилье доступно сейчас за 8,8 миллиона долларов.

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Не дом, а рай на земле

Пляжный дом с панорамными видами имеет площадь 170 квадратных метров. Известный как Moonstone Estate, состоит из двух уникальных жилых помещений.

Основное помещение на первом уровне дома вмещает две спальни, кухню и семейную комнату. Наверху есть еще одна спальня, вторая полностью оборудованная кухня и гостиная.

"Вы можете объединить зоны в одну жилую площадь, если хотите. Но лучше бы одну часть дома сдавать в аренду, а в другой – жить, как это делают другие местные", – говорит агент по листингу.

Нынешние владельцы ухаживали за домом, переработали сантехнику и перекрасили все. Поэтому, несмотря на "возраст" жилья, оно выглядит прекрасно.

Прекрасный дом с природой в каждом уголке. Фото Сан Diego MLS

Жилой блок на верхнем этаже более привлекательный. Там стены обшиты деревянными панелями, потолки с открытыми балками и панорамные окна, захватывающие окружающие виды. Кроме того, есть терраса, чтобы понежиться под калифорнийским солнцем.

Припарковать авто также есть где. Владельцы обустроили гараж, где могут поместиться два транспортных средства.