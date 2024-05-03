Местные издания пишут, что этот дом звезда "Друзей" приобрел в мае 2023 года за 5 миллионов долларов. Сейчас его продают за почти 5,2 миллиона долларов.

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Современный голливудский дом, где актер так и не жил

Особняк расположен на холмах, над знаменитой Сансет-Стрип. Собственность имеет три спальни и четыре ванные комнаты с общей площадью 240 квадратных метров. Поговаривают, что одну из спален переоборудовали в кинотеатр, а основная комната имеет выход к бассейну.

Интерьер жилья отличается классическим архитектурным дизайном с оттенком современности, где преобладают теплые землистые тона.

Особняк Мэттью Перри внутри / Фото The MLS, CS8 Photo

С улицы дом не видно – он окружен воротами, к которым ведет длинная подъездная дорога. На улице есть хороший бассейн с костром, а также большая терраса, где можно принимать гостей и наслаждаться лучшей солнечной погодой Калифорнии.

При жизни Мэттью Перри приобрел много роскошных домов, но в последние годы почти полностью продал их на общую сумму 35 миллионов долларов. Вместо этого актер покупал скромные дома, хотя у него не было финансовых проблем.

Известно, что в этом особняке на Голливудских холмах Мэттью Перри так и не успел пожить.