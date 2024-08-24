Мужчина не мог поверить, что его мечта наконец осуществится. Он приобрел недвижимость, а уже тогда понял, что столкнулся с большой проблемой.

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Желанный дом может упасть в океан

На момент покупки дом стоил вдвое меньше средней цены продажи в этом районе. Предложение казалось слишком привлекательным, чтобы быть правдивым.

Дело в том, что "кусочек рая" скоро может оказаться в океане. Очаровательный коттедж расположен всего лишь в 7,6 метрах от обрыва. Земля разрушается, а линия прилива с каждым годом приближается на метр. То есть за несколько лет дом могут смыть волны.

Дом в шаге от пропасти / Фото Kinlin Grover Compass

Несмотря на это, 59-летний мужчина не жалеет о своем выборе, а наоборот рад, что решился на авантюру.

Жизнь слишком короткая. Давайте просто посмотрим, что произойдет. В конце концов, он упадет в океан, и это может произойти при моей жизни, а может, и нет,

– сказал Дэвид.

Сейчас американец думает, как максимально полезно использовать отведенное время. Например, одна из идей – превратить коттедж в приют для неизлечимо больных пациентов.

Также мужчина думал о том, чтобы просто открыть дом для дневного посещения. Туда могли бы приходить все, кто хотели бы полюбоваться океанскими пейзажами.