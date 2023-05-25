"Домик на дереве": в Лос-Анджелесе продают дом среди сказочной природы
Источник:Realtor
Когда-то заброшенный дом на склоне холма в Лос-Анджелесе обновили. Теперь это замечательное жилище в стиле домика на дереве.
Дом площадью 135 квадратных метров построили в 1959 году, но впоследствии его запустили. Позже жилье перестроил владелец и архитектор Стивен Филлипс, известный проектированием преимущественно современных пространств. Сейчас обновленное жилье продают за 1,495 млн долларов.
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Жилье в стиле домика на дереве
Последний дом переходил к новому владельцу в 2011 году за 506 тысяч долларов. В последние несколько лет там был капитальный ремонт. Сейчас жилье вмещает две спальни.
"Дом очень чистый и современный, с раздвижной стеклянной дверью от пола до потолка на обоих концах основного жилого пространства, поэтому он просто залит светом. За окнами – зеленый пейзаж, который прямо сейчас расцветает, а вокруг летают колибри. Это такое волшебное сочетание внутреннего и внешней среды", – говорит агент по продажам Брайан Линдер.
Дом назвали домом на дереве небезосновательно. Из окон виднеются ветви деревьев, как будто он действительно расположен на дереве.
"Дом просто теплый и гостеприимный. Это просто сдержанная, удобная и современная архитектура, уважающая прошлое и отвечающая текущим ожиданиям образа жизни", – добавляет Линдер.