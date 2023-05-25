"Домик на дереве": в Лос-Анджелесе продают дом среди сказочной природы

Когда-то заброшенный дом на склоне холма в Лос-Анджелесе обновили. Теперь это замечательное жилище в стиле домика на дереве.

Дом площадью 135 квадратных метров построили в 1959 году, но впоследствии его запустили. Позже жилье перестроил владелец и архитектор Стивен Филлипс, известный проектированием преимущественно современных пространств. Сейчас обновленное жилье продают за 1,495 млн долларов.

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Жилье в стиле домика на дереве

Последний дом переходил к новому владельцу в 2011 году за 506 тысяч долларов. В последние несколько лет там был капитальный ремонт. Сейчас жилье вмещает две спальни.

Обеденная и развлекательная зоны / Фото The MLS

"Дом очень чистый и современный, с раздвижной стеклянной дверью от пола до потолка на обоих концах основного жилого пространства, поэтому он просто залит светом. За окнами – зеленый пейзаж, который прямо сейчас расцветает, а вокруг летают колибри. Это такое волшебное сочетание внутреннего и внешней среды", – говорит агент по продажам Брайан Линдер.

Дом назвали домом на дереве небезосновательно. Из окон виднеются ветви деревьев, как будто он действительно расположен на дереве.

Из панорамных окон видны ветки деревьев.

"Дом просто теплый и гостеприимный. Это просто сдержанная, удобная и современная архитектура, уважающая прошлое и отвечающая текущим ожиданиям образа жизни", – добавляет Линдер.

Кухня оборудована современной техникой / Фото The MLS