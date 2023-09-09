Дешевый дом на Гавайях: вы не поверите, что за эти деньги там можно купить такое замечательное жилье

Домик в стиле юрты продают в Маунтен-Вью по доступной цене. Его раньше построили для людей, желающих жить в райском месте без связи.

Домик называют юртой – типом переносного жилья кочевых и полуоседлых народов. И он действительно похож на конусообразную юрту. Это становится понятно, когда посмотреть на крышу.

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Дом на Гавайях за 179 тысяч долларов

Новым владельцем станет тот, кто действительно ценит жизнь или отдых вне сети.

"Энергосистемы нет. Солнечная система подключена к электростанции в соседнем доме, но ее отсоединят. Новому владельцу придется установить новую солнечную систему, учитывая панели, батареи и инвертор", – говорит агент по листингу Кахили Хан.

Уютный и максимально простой интерьер / Фото Realtor

Домик можно приобрести за 179 тысяч долларов. Учитывая, что юрта расположена на Гавайях, – это супердешево.

Необычное жилье имеет площадь 65 квадратных метров. Он был построен в 1993 году на участке с тропическим ландшафтом. И в отличие от большинства жилых домов "вне сети", здесь есть ванная комната.

В интерьере использовали бамбуковую мебель из Бали. И в настоящем гавайском стиле есть отдельная душевая кабина из лавового камня для купания. Рядом с домом есть пещера, украшением которой являются естественно образованные сталагмиты и сталактиты.

Природная пещера / Фото Realtor