Дом на вершине горы: вы должны увидеть эту удивительную недвижимость в Колорадо

Удивительный дом расположен на краю вершины в Конифере, штат Колорадо. Эту замечательную недвижимость продают за 800 тысяч долларов.

Дом с тремя спальнями построили в 1977 году. Он расположен на участке площадью более трех гектаров и имеет жилую площадь 204 квадратных метров. Продавцы живут в доме на вершине горы с 1985 года и являются его вторыми владельцами.

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Уютный деревянный дом среди гор

С момента постройки в доме не было существенных обновлений или изменений. Однако здесь есть более новый водонагреватель и система отопления. Новый владелец, вероятнее всего, захочет улучшить определенные детали.

Среди особенностей интерьера много оригинальных деталей, например исторические дверные ручки и витражи 1904 года. Некоторые мебель и произведения искусства в доме довольно специфические, поэтому они будут продаваться вместе с жильем.

Это жилье более уникально, чем обычная недвижимость в горах Колорадо. Его природное богатство делает дом еще более привлекательным.

В интерьере много элементов из натуральных материалов.

Дом расположен в достаточно удобном месте. До города Денвер ехать всего за 30 – 40 минут. Агент по недвижимости говорит, что дом может стать постоянным местом жительства для тех, кто любит жизнь на природе.

"Это однозначно более сельское, горное общество. Люди, которых привлекает Конифер, хотят отдаленного горного образа жизни, но близко к городу. Он не слишком застроен, как Вейл или Брекенридж", – рассказывает агент и добавляет, что больше всего недвижимостью интересовались как возможностью сбежать. от города. То есть оно послужило бы вторым жильем.