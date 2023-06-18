Будинок із трьома спальнями збудували в 1977 році. Він розташовний на ділянці площею понад три гектари та має житлову площу 204 квадратних метрів. Продавці живуть у будинку на вершині гори з 1985 року і є його другим власниками.

Зверніть увагу ЖК у серці старого Львова: як КН РІЕЛ поєднує історію та сучасні рішення

Затишний дерев'яний будинок серед гір

З моменту побудови в домі не було суттєвих оновлень чи змін. Однак тут є новіший водонагрівач і система опалення. Новий власник, найімовірніше, захоче покращити певні деталі.

Серед особливостей інтер'єру – багато оригінальних деталей, наприклад історичні дверні ручки та вітражі 1904 року. Деякі меблі та твори мистецтва в будинку доволі специфічні, тому вони продаватимуться разом з житлом.

Це помешкання більш унікальне, ніж звичайна нерухомість у горах Колорадо. Його природне багатство робить дім ще більш привабливим.

В інтер'єрі багато елементів з натуральних матеріалів / Фото Realtor

Будинок розташований у досить зручному місці. До міста Денвер їхати лише за 30 – 40 хвилин. Агент з нерухомості каже, що будинок може стати постійним місцем проживання для тих, хто любить життя на природі.

"Це однозначно більш сільська, гірська громада. Люди, яких приваблює Коніфер, хочуть віддаленого гірського способу життя, але близько до міста. Він не надто забудований, як Вейл чи Брекенрідж", – розповідає агент та додає, що найбільше нерухомістю цікавилися як можливістю втекти від міста. Тобто воно слугувало б другим житлом.