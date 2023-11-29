Все началось с того, что бывший дипломированный геодезист продал свое здание, чтобы рассчитаться со всеми долгами. Тогда купил старый грузовик, в котором перевозили лошадей, и так стал плотником.
Обратите внимание Профессиональные секреты: известный девелопер рассказал, как зрительно увеличить квартиру
Уютное жилье в старом грузовике
"Большинство людей считают это смешным и совершенно непрактичным. Я склонен соглашаться, но мне нравится видеть их лица, когда показываю им джакузи под полом", – рассказал плотник Гай Уильямс о своем самодельном доме на колесах.
Ванная в стиле спа / Фото thefatponyworkshop
В переработанном грузовике также есть домашний кинотеатр, полностью оборудованная кухня, кровать размера king-size и подогрев полов.
Для создания собственного уюта валлиец переделал комод для основания кухонного гарнитура, а из старых кровельных плит сделал пол. Проект занял всего несколько месяцев, что очень удивило многих подписчиков, когда он поделился публикациями в своем инстаграмме.
Спальное место / Фото thefatponyworkshop
"Я сделал дом за 12 недель, и хотя все шокируются, когда я им это говорю, я без устали работал над ним по 15 часов в день, семь дней в неделю", – признался Гай.
Теперь мужчина работает плотником на полный рабочий день, зарабатывая деньги для новых интересных проектов.
Зона кухни / Фото thefatponyworkshop