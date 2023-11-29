Результат ошеломляет: как валлиец превратил бывший грузовик в уютное жилье

Плотник из Вельса превратил старый грузовик для лошадей в крошечный дом с ванной в стиле спа. Мужчина использовал преимущественно переработанные материалы, и, несмотря ни на что, результат впечатляет.

Все началось с того, что бывший дипломированный геодезист продал свое здание, чтобы рассчитаться со всеми долгами. Тогда купил старый грузовик, в котором перевозили лошадей, и так стал плотником.

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Уютное жилье в старом грузовике

"Большинство людей считают это смешным и совершенно непрактичным. Я склонен соглашаться, но мне нравится видеть их лица, когда показываю им джакузи под полом", – рассказал плотник Гай Уильямс о своем самодельном доме на колесах.



Ванная в стиле спа / Фото thefatponyworkshop

В переработанном грузовике также есть домашний кинотеатр, полностью оборудованная кухня, кровать размера king-size и подогрев полов.

Для создания собственного уюта валлиец переделал комод для основания кухонного гарнитура, а из старых кровельных плит сделал пол. Проект занял всего несколько месяцев, что очень удивило многих подписчиков, когда он поделился публикациями в своем инстаграмме.

Спальное место / Фото thefatponyworkshop

"Я сделал дом за 12 недель, и хотя все шокируются, когда я им это говорю, я без устали работал над ним по 15 часов в день, семь дней в неделю", – признался Гай.

Теперь мужчина работает плотником на полный рабочий день, зарабатывая деньги для новых интересных проектов.

Зона кухни / Фото thefatponyworkshop