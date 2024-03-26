Самый отдаленный дом в мире: где он расположен и имеет ли хозяев

Маяк на островке Скалмен, что расположен в Норвегии, назвали самым одиноким в мире домом. И хоть он расположен дальше всего от цивилизации, до ближайшего города ехать всего несколько часов.

Скалмен – самый отдаленный островок в своем архипелаге. С мая по конец июля каждого года остров становится заповедником для птиц, поэтому туристам в это время его посещать запрещено.

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Владельцами самого отдаленного дома является семейная пара

Этот дом на самом деле является старым маяком. Супруги приобрели его за 89 тысяч фунтов (4,4 миллиона гривен) с целью отреставрировать и переоборудовать в жилье. Маяк – единственное здание на острове.

Владельцы Андреас и его жена Мона говорят, что это для них идеальное место. Они провели в районе Скалмена много выходных, и очень полюбили там все.

Старый маяк – самое отдаленное здание на острове / Фото Jam Press

"Мы провели здесь много отпусков за эти годы, любим этот район и много рыбачили в окрестностях Скалмена. Поэтому это стало для нас идеальным местом. По работе мы много занимаемся недвижимостью и любим проекты. Не каждый день удается купить маяк. Мы подумали, что было бы замечательно отреставрировать его и сделать таким, каким он должен быть. И тогда мы сможем проводить больше времени в этом районе, имея свой собственный дом", – поделился Андреас.

Реставрация здания будет дорогостоящей, но супруги готовы к таким расходам. Чтобы добраться до острова из ближайшего города или аэропорта, нужно сесть на два отдельных парома, а затем проплыть на лодке 6,5 километра.

Известно, что маяк Скалмен построили еще в 1907 году, и его первым смотрителем был Антон Лунд. Ходят слухи, что на островке до сих пор можно увидеть след его собаки.