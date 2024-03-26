Скалмен – найвіддаленіший острівець у своєму архіпелазі. З травня по кінець липня кожного року острів стає заповідником для птахів, тому туристам у цей час його відвідувати заборонено.

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Власниками найвіддаленішого будинку є сімейна пара

Цей будинок насправді є старим маяком. Подружжя придбало його за 89 тисяч фунтів (4,4 мільйона гривень) з метою відреставрувати та переоблаштувати на житло. Маяк – єдина будівля на острові.

Власники Андреас і його дружина Мона кажуть, що це для них ідеальне місце. Вони провели в районі Скалмена багато вихідних, і дуже полюбили там усе.

Старий маяк – найвіддаленіша будівля на острові / Фото Jam Press

"Ми провели тут багато відпусток за ці роки, любимо цей район і багато рибалили в околицях Скалмена. Тож це стало для нас ідеальним місцем. По роботі ми багато займаємося нерухомістю і любимо проєкти. Не щодня вдається купити маяк. Ми подумали, що було б чудово відреставрувати його і зробити таким, яким він має бути. І тоді ми зможемо проводити більше часу в цьому районі, маючи свій власний будинок", – поділився Андреас.

Реставрація будівлі буде дороговартісною, але подружжя готове до таких витрат. Щоб дістатися до острова з найближчого міста або аеропорту, потрібно сісти на два окремі пороми, а потім проплисти на човні 6,5 кілометра.

Відомо, що маяк Скалмен збудували ще в 1907 році, і його першим доглядачем був Антон Лунд. Ходять чутки, що на острівці досі можна побачити слід його собаки.