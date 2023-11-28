Дом увлекает тем, что расположен на 60-метровом обрыве. Оттуда открывается невероятный вид на океан, которым можно любоваться даже изнутри. Сейчас недвижимость продают за 1,75 миллиона долларов.

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Не дом, а настоящая мечта

Стеклянный дом расположен в Порт-Орфорде – рыбацком городке, известном своими видами мирового уровня и эклектическими художественными галереями.

Жилье вмещает две спальни, две ванные комнаты, гостиную и кухню. Однако самый большой восторг вызывает не современный дизайн, а расположение дома. Он стоит на 60-метровом обрыве, откуда открываются лучшие виды.

Современный дизайн дома предлагает 30 метров беспрепятственного панорамного пейзажа на побережье Тихого океана благодаря стенам из стеклянных панелей.

Стеклянный дом на обрыве у тихоокеанского берега / Фото Realtor

Это жилье кажется идеальным для романтического отпуска или даже публичного мероприятия. Пока не найдется новый собственник, возможность краткосрочной аренды есть. Местные и туристы активно пользуются этой услугой – до конца декабря проживание полностью забронировано. Пребывание в первые выходные января (с четверга по воскресенье) стоит около 534 долларов за ночь.

Среди роскошных удобств – фитнес-центр, гидромассажная ванна на открытом воздухе, зарядная станция для электромобилей и стоянка для двух авто.