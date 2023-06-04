История семьи, которая живет на одной из самых высоких гор Британии уже более 20 лет

Почти на полпути на гору Сноудон вы найдете оригинальный традиционный фермерский дом. Там Эйра Моррис и ее семья живут более 20 лет.

Семья говорит, что они удовлетворены своим образом жизни и не хотели бы никак изменять его. Хотя трудностей немало.

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Жизнь на горе высотой 1081 метр

Гора Сноудон, высотой 1081 метр, является самой высокой вершиной Эрири и самой известной горой в Уэльсе. Каждый год около полумиллиона человек поднимается на вершину, чтобы насладиться фантастическими видами. Несмотря на то, что в национальном парке есть несколько гор, высота которых превышает 900 метров, популярность этой горы гораздо больше.

Дом расположен в самом центре Национального парка. Семья живет автономно, то есть, освещение и бытовая техника питаются от собственного генератора. 49-летняя владелица, сотрудница городского совета Эйра признает, что жизнь в таком уникальном месте связана с трудностями, но говорит, что иначе она не хотела бы.



Дом на одной из самых высоких гор Британии / Фото Eira Wyn Morris

Женщина приехала жить в этот фермерский дом после встречи со своим мужем Герайнтом.

"Идея жить в подобном месте меня никогда не пугала. Мне всегда нравилась идея жить в отдельном доме в таком уникальном месте – подобного нет нигде. Мы переехали сюда в 2002 году и живем по сей день", – рассказывает Эйра.

К сожалению, Герайнта уже нет. Он скончался от болезни еще 11 лет назад. Сейчас Эйра живет со своими тремя детьми, еще один старший отделился.

Жизнь на такой вершине имеет как плюсы, так и минусы. Из плохого – неблагоприятная погода зимой.

"Если условия становились сложными, замерзала вода, мне приходилось переезжать и жить с мамой и папой в Бринрефайле. Но мне давно не приходилось этого делать, в последний раз – в 2018 году", – делится Эйра.

Когда женщина рассказывает людям, где она живет, они очень удивляются. У них шок из-за того, что в таком месте есть дом.



Эйра Моррис любит свой образ жизни / Фото Eira Wyn Morris

Некоторые люди думают, что я сошла с ума, но другие говорят, что хотели бы здесь жить. Здесь непросто жить, но мне это нравится. И моим детям здесь очень нравится, потому что они выросли здесь и не знают ничего другого. Они привыкли жить на горе. Самый большой плюс жизни здесь – это, конечно, пейзаж. Здесь может быть так тихо, подобного нет нигде, и я чувствую себя невероятно счастливым, что живу здесь».



Вокруг невероятная природа / Фото Eira Wyn Morris