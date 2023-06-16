Дом на уединенном острове: на рынке появилось жилье, куда можно добраться только на лодке

Если вы когда-нибудь хотели жить на автономном частном острове, такая возможность появилась в Коннектикуте. Сюда можно добраться только на лодке, а среди соседей – владельцы всего двух домов.

На Мышином острове, расположенном в Гротоне, есть только три дома. Один из них только что вышел на рынок за 900 тысяч долларов.

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Прекрасный дом на острове с невероятными видами.

Дом с четырьмя спальнями построили в 1939 году. Жить здесь постоянно немного сложно, но на уютный сезонный отдых можно выбраться. Жилье площадью 142 квадратных метров.

"Хотя дом расположен на острове, но не так далеко от земли. "Это в устье реки Мистик и у побережья маяка Морган-Пойнт. Фишерс-Айленд расположен на юге, Рам-Айленд – на востоке», – рассказывает агент по листингу Нассим Саад.

Мышиный остров с тремя домами / Фото Realtor

Причальте свою лодку и наслаждайтесь видами побережья с крыльца на качели. Интерьер жилья – полностью белый, из каждой комнаты виден океан.

В доме есть полноценная, многофункциональная ванная комната. Имеются солнечные батареи и бачки для дождевой воды для раковины. Владельцы также привозят на остров свою воду при необходимости. "Это отличный способ сочетаться с природой и уникальное место для побега от городского шума", – говорит Саад.

Уютный интерьер с морским настроением / Фото Realtor

Также в доме есть просторная кухня с обновленной техникой и столовая. В уютной гостиной установлен камин. Все четыре спальни расположены на верхнем этаже. От задней и передней палуб до бокового внутреннего дворика с костром есть много места для отдыха, чтобы насладиться красотой вокруг.

Дом продают полностью меблированным и даже с генератором. В цену также входит моторная лодка.