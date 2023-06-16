На Мишачому острові, розташованому в Гротоні, є лише три будинки. Один із них щойно вийшов на ринок за 900 тисяч доларів.

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Чудовий будинок на острові з неймовірними краєвидами

Будинок із чотирма спальнями збудували в 1939 році. Жити тут постійно трохи складно, та на затишний сезонний відпочинок можна вибратися. Житло має площу 142 квадратних метрів.

"Хоча будинок розташований на острові, але не так далеко від землі. "Це в гирлі річки Містик і біля узбережжя маяка Морган-Пойнт. Фішерс-Айленд розміщений на півдні, Рам-Айленд – на сході", – розповідає агент із лістингу Нассім Саад.

Мишачий острів з трьома будинками / Фото Realtor

Причальте свій човен і насолоджуйтесь краєвидами узбережжя з ґанку на кріслі-гойдалці. Інтер'єр житла – повністю білий, з кожної кімнати видно океан.

У будинку є повноцінна, функціональна ванна кімната. Є сонячні батареї та бачки для дощової води для раковини. Власники також привозять на острів свою воду за потреби. "Це чудовий спосіб поєднатися з природою та унікальне місце для втечі від міського шуму", – каже Саад.

Затишний інтер'єр з морським настроєм / Фото Realtor

Також в домі є простора кухня з оновленою технікою та їдальня. У затишній вітальні встановлений камін. Усі чотири спальні розташовані на верхньому поверсі. Від задньої та передньої палуб до бічного внутрішнього дворика з вогнищем є багато місця для відпочинку, щоб насолоджуватися красою довкола.

Дім продають повністю мебльованим та навіть з генератором. В ціну також входить моторний човен.