Самый дорогой дом в США: сколько стоит и где расположен

На этой неделе самым дорогим домом на рынке США является огромный особняк под названием Halftide Farms. Он расположен в городе Фрайдей-Гарбор, что на острове Сан-Хуан.

Собственность сначала появилась на рынке за колоссальные 75 миллионов долларов. За год ее никто так и не приобрел, поэтому цену снизили до 58 миллионов.

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Роскошный особняк на острове

Несмотря на скидку, дом все равно самый дорогой в списке на этой неделе на Realtor.com. Имение под названием Halftide Farms имеет три отдельные резиденции. С каждой открываются невероятные виды на море Селиш и гору Бейкер.

Самый дорогой дом в США / Фото NorthWest

Общая площадь всех помещений составляет более 2000 квадратных метров. В имении есть одиннадцать спален и десять ванных комнат. Интерьер помещения просто сказочный – высокие потолки, панорамные окна, стеклянные двери и изысканная мебель сразу привлекают внимание.

Интерьер главного дома / Фото NorthWest

В частную собственность входят гостевые коттеджи, двухэтажный домик, игровой домик, теннисные корты и площадки для пиклбола, два бассейна, поле для гольфа, четыре пруда и дом сторожа. Недвижимость окружена пляжем длиной 200 метров.