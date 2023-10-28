Город Уэйл в штате Колорадо уже давно является самым популярным местом среди фанатов лыжного спорта. Именно здесь продают уединенный дом на природе, который может стать идеальным домом, прежде всего, для лыжника. По крайней мере, так считают агенты по недвижимости.

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Дом на склоне горы

Это архитектурное чудо 2001 года продается за 3,9 миллиона долларов. Оно расположено прямо в долине Вейл. И, как предполагается, виды просто невероятны, с северной панорамой в долину.

Дом стилистически отличный от всех остальных в долине. Именно поэтому он считается современным шедевром, особенно после недавних обновлений.

Жилье имеет три этажа с общей площадью 340 квадратных метров. Он вмещает четыре спальни, две ванные комнаты, кухню и гостиную. Среди особенностей – спа с гидромассажной ванной, лифт, внутренний дворик, балкон, два гаражных места и четыре дополнительных парковочных места.

Интерьер словно сближает с природой / Фото Realtor

Нынешний владелец инвестировал в ремонт более 450 тысяч долларов. В доме обновили пол, все ванные комнаты, мебель и спальню на верхнем этаже. Агент по листингу говорит, что недвижимость могут продать частично меблированной, если новым владельцам это потребуется. То есть, в общем, мебель не входит в стоимость дома.

Кстати, нынешний владелец сдавал дом в аренду. За последние 11 месяцев ему удалось заработать около 200 тысяч долларов. Так что новые хозяева тоже смогут хорошо зарабатывать на аренде, если не захотят жить в доме на постоянной основе.