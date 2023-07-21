Панорамные окна повсюду: продают дом, где из каждой комнаты виднеется Тихий океан

Прямо из окна дома в Портленде, штат Орегон, можно наблюдать за необычными видами. Из каждой комнаты виден весь город и часть Тихого океана.

"Место и виды необычайны. Он расположен на Каунсил-Крест - самой большой вершине Портленда, на прекрасном участке с феноменальным и беспрепятственным пейзажем", - говорит агент по листингу Сюзан Барисевич.

Обратите внимание Должны урегулировать ряд вопросов: застройщик о нововведениях на рынке жилья

Эту красоту нужно увидеть своими глазами

Дом площадью более 570 квадратных метров продается за 4 950 000 долларов. Агенты по недвижимости говорят, что фото даже примерно не передает красоты, которая виднеется из окон.

Нынешние владельцы купили жилье еще в 2006 году. Внутри дом был полностью оригинальным и поистине удивительным. Со временем жилье нуждалось в обновлении, поэтому в 2011 году хозяева произвели капитальный ремонт. Из самых существенных обновлений – дополнительный третий этаж.

Огромные окна с невероятными видами в каждой комнате / Фото Justin Jones Media

В то же время владельцам удалось сохранить много оригинальных деталей и мебели, среди которых есть встроенные и скрытые двери.

В доме насчитывается пять спален и четыре полноценные ванные комнаты, а также гостиная, кухня и семейная комната.

"Дом очень удобен, но потрясающе красив и идеальн. Обычно "идеальный" и "удобный" никогда не употребляют в одном предложении. Часто в идеальном доме вы не чувствуете себя комфортно, потому что мебель неудобна или вы боитесь что-то испортить. Но в этом доме ты не боишься сесть и наслаждаться. Ты просто чувствуешь себя как дома", – делится агент по листингу".