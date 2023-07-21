"Місце та краєвиди надзвичайні. Він розташований на Каунсіл-Крест – найбільшій вершини Портленда, на чудовій ділянці з феноменальним і безперешкодним пейзажем", – каже агентка з лістингу Сюзан Барісевич.

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Цю красу треба побачити на власні очі

Будинок площею понад 570 квадратних метрів продають за 4 950 000 доларів. Агенти з нерухомості кажуть, що фото навіть приблизно не передає тієї краси, що видніється з вікон.

Теперішні власники купили житло ще у 2006 році. Всередині будинок був повністю оригінальним і справді дивовижним. З часом помешкання потребувало оновлення, тому у 2011 році господарі зробили капітальний ремонт. З найсуттєвіших оновлень – додатковий третій поверх.

Величезні вікна з неймовірними краєвидами в кожній кімнаті / Фото Justin Jones Media

Водночас власникам вдалося зберегти багато оригінальних деталей і меблів, серед яких є вбудовані та приховані двері.

Загалом в будинку налічується п'ять спалень і чотири повноцінні ванні кімнати, а також є вітальня, кухня та сімейна кімната.

"Будинок дуже зручний, але приголомшливо красивий та ідеальний. Зазвичай "ідеальний" і "зручний" ніколи не вживають в одному реченні. Часто в ідеальному домі ви не почуваєтеся комфортно, бо меблі незручні чи ви боїтеся щось зіпсувати. Та в цьому будинку ти не боїшся сісти і насолоджуватися. Ти просто почуваєшся як вдома", – ділиться агентка з лістингу.