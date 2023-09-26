Реальная редкость: в гавани Санта-Барбары продают дом на воде

Многие захватывающие дома Санта-Барбары, штат Калифорния, имеют виды на воду. Однако лишь несколько расположены в гавани, прямо на воде. Один из таких уникальных домов появился на рынке.

Это жилье плавает в гавани с 1971 года. Оно единственное среди плавучих домов, которые сейчас продают. Стоимость такого уникального дома составляет 4,9 миллиона долларов.

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Жизнь на воде

Нынешние владельцы приобрели дом несколько лет назад и полностью обновили его. Жилая площадь дома составляет 120 квадратных метров.

Плавающий дом вмещает две спальни, ванную комнату и мастерскую. Там есть все необходимые механизмы, которые потребовались бы человеку на суше. Жители помещений на воде могут припарковать свои автомобили в пристани для яхт и пойти вниз по доку к дому.

Внешне дом может показаться не слишком привлекательным, ведь он без крыши и весь облицован серым деревом. И интерьер вас по-настоящему удивит.

Современный интерьер в нейтральных тонах / Фото Sotheby's International Realty

Планировка включает палубу на крыше с местами для сидения, откуда открывается вид на океан, горы и соседнюю стаю яхт.

Агенты по листингу говорят, что здание привлекло внимание ряда потенциальных покупателей. Его намерены купить как местные жители, так и отдыхающие.

Гавань с высоты птичьего полета / Фото Sotheby's International Realty